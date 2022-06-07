Hazine nakit gerçekleşmeleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine nakit gerçekleşmeleri

AA - Enes Duran - Ekonomi
 - Güncelleme:
Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, mayısta 149 milyar 233 milyon lira fazla verdi.

Hazine nakit dengesi, mayısta 149 milyar 233 milyon lira fazla verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 316 milyar 479 milyon lira, nakit giderleri 167 milyar 246 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 151 milyar 637 milyon lira, faiz ödemeleri ise 15 milyar 609 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 164 milyar 842 milyon lira fazla verdi.

Mayıs ayında nakit dengesinde 149 milyar 233 milyon liralık fazlalık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 405 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 15 milyar 271 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında ise 178 milyar 327 milyon lira artış görüldü.

AA / Enes Duran - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title