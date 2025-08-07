Hazine Nakit Dengesi Temmuz'da 68 Milyar 491 Milyon Lira Açık Verdi

Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 68 milyar 491 milyon lira açık verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 1 trilyon 154 milyar 227 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 225 milyar 318 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 1 trilyon 99 milyar 607 milyon lira, faiz ödemeleri ise 125 milyar 710 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 54 milyar 619 milyon lira fazla verdi.

Temmuz ayında nakit dengesinde 68 milyar 491 milyon lira açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 9 milyar 130 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında 377 milyar 485 milyon lira artış görüldü.