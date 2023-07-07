Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 295 milyar 499 milyon lira, nakit giderleri 501 milyar 829 milyon lira oldu. Faiz dışı denge ise 184 milyar 759 milyon lira açık verdi. Bu ayda nakit dengesinde, 206 milyar 330 milyon liralık açık oluştu.

Hazine nakit dengesi, haziranda 206 milyar 330 milyon lira açık verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 295 milyar 499 milyon lira, nakit giderleri 501 milyar 829 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 480 milyar 258 milyon lira, faiz ödemeleri ise 21 milyar 571 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 184 milyar 759 milyon lira açık verdi.

Bu ayda nakit dengesinde, 206 milyar 330 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 85 milyar 668 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 67 milyar 394 milyon lira azalış görüldü.