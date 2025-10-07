Hazine Nakit Dengesi Eylülde 359 Milyar Lira Açık Verdi

Hazine nakit dengesi, eylül ayında 359 milyar 887 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 1 trilyon 56 milyar 649 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 417 milyar 101 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 1 trilyon 189 milyar 780 milyon lira, faiz ödemeleri ise 227 milyar 321 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 133 milyar 131 milyon lira açık verdi.

Eylül ayında nakit dengesinde 359 milyar 887 milyon lira açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 31 milyar 256 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında 23 milyar 284 milyon lira azalış görüldü.