Haberler

Hazine Nakit Dengesi Ekim Ayında 195 Milyar Lira Açık Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayındaki nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Ekim ayında hazine nakit gelirleri 1 trilyon 138 milyar lira, giderleri ise 1 trilyon 334 milyar lira olarak belirlendi. Sonuç olarak nakit dengesinde 195 milyar 879 milyon lira açık oluştu.

Hazine nakit dengesi, ekim ayında 195 milyar 879 milyon lira açık verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 1 trilyon 138 milyar 210 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 334 milyar 89 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 1 trilyon 174 milyar 234 milyon lira, faiz ödemeleri ise 159 milyar 855 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 36 milyar 25 milyon lira açık verdi.

Ekim ayında nakit dengesinde 195 milyar 879 milyon lira açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 14 milyar 524 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında 172 milyar 312 milyon lira azalış görüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti

Kahreden ölüm! Kamyonun damperi bir anda açıldı, sonrası felaket
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti

Kahreden ölüm! Kamyonun damperi bir anda açıldı, sonrası felaket
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.