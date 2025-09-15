Haberler

Hazine, İki Yeni Devlet Tahvilinin İlk İhraç İhalelerini Yapıyor

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Eylül'de 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu iki devlet tahvilinin ilk ihraçlarını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Eylül'de, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
