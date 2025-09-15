Hazine, İki Yeni Devlet Tahvilinin İlk İhraç İhalelerini Yapıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Eylül'de 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu iki devlet tahvilinin ilk ihraçlarını gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvilinin ilk ihraç ihalelerini yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Eylül'de, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi