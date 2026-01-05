Haberler

Hazine iki tahvil ihalesiyle 77,8 milyar lira borçlandı

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki tahvil ihalesi ile toplamda 77 milyar 824,7 milyon lira borçlandı. İlk ihale kuponsuz devlet tahvili, ikinci ihale ise değişken faizli devlet tahvili satışını içeriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki tahvil ihalesiyle 77 milyar 824,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlığın ilk ihalesinde 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede hem basit faiz hem de bileşik faiz yüzde 36,64 oldu.

Nominal teklifin 86 milyar 764,4 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 38 milyar 149,8 milyon lira, net satış 27 milyar 919 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 2,4 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 39 milyar 560,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 16 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 19,49 oldu.

Nominal teklifin 71 milyar 905 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 8 milyar 915 milyon lira, net satış 8 milyar 505,7 milyon lira olarak belirlendi.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 51 milyar 100,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 18 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 77 milyar 824,7 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
