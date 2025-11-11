Haberler

Hazine, İki Tahvil İhalesiyle 47 Milyar 522 Milyon Lira Borçlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalesinde 2 yıl vadeli tahvil ile 20,35 milyar lira, ikinci ihalesinde ise 5 yıl vadeli tahvil ile 3,12 milyar lira borçlanarak toplamda 47,52 milyar lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle 47 milyar 522 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,39 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin, yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 36,64, bileşik faiz yüzde 39,99 oldu.

Nominal teklifin 47 milyar 905 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 19 milyar 793,9 milyon lira, net satış 20 milyar 351,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 10 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 31 milyar 649,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin, yeniden ihracına imza atıldı. İhalede basit faiz yüzde 33,86, bileşik faiz yüzde 36,72 oldu.

Nominal teklifin 16 milyar 652,6 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 25 milyon lira, net satış 3 milyar 120,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 11 milyar 62 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 47 milyar 522 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam

İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin esti gürledi
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.