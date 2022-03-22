Hazine iki tahvil ihalesinde yaklaşık 14,5 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 14 milyar 491,2 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 14 milyar 491,2 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ilk ihalede, 4 yıl (1624 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz yüzde 25,85, bileşik faiz ise 27,52 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 596 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 154 milyon lira, net satış 896,6 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 981 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.
İhalede reel basit faiz eksi yüzde 2,4 bileşik faiz eksi yüzde 2,38 oldu. Nominal teklifin 8 milyar 779 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 200 milyon lira, net satış 3 milyar 94,6 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 15 milyar 796,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.
Hazine böylelikle piyasaya 14 milyar 491,2 milyon lira borçlandı.