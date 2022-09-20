Hazine, iki tahvil ihalesinde 5,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5 milyar 484,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5 milyar 484,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 14,85, bileşik faiz 14,79 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 990 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 335 milyon lira, net satış 289,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 276 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 200 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3605 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde sıfır reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz ile reel bileşik faiz eksi yüzde 1,6, oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 633 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 898 milyon lira, net satış 1 milyar 94,6 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 257 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Hazine böylece piyasaya 5 milyar 484,1 milyon lira borçlandı.