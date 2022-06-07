Hazine, iki tahvil ihalesinde 11,2 milyar lira borçlandı - Haberler

Hazine, iki tahvil ihalesinde 11,2 milyar lira borçlandı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 11 milyar 164,5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 11 milyar 164,5 milyon lira borçlanmaya gitti.
Bakanlık ilk ihalede, 6 ay (2289 gün) vadeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,1 olarak kayıtlara geçti.
Nominal teklifin 4 milyar 661 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 287 milyon lira, net satış 3 milyar 110,7 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 350 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 751 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 22,43, bileşik faiz yüzde 23,69 olarak gerçekleşti.
Nominal teklifin 3 milyar 246 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 127 milyon lira, net satış 1 milyar 103,8 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 222 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 11 milyar 164,5 milyon lira borçlandı.