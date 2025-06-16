Hazine, İki Tahvil İhalesi ve Kira Sertifikası Satışı Yapacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek ve bir kira sertifikasını doğrudan satışa sunacak. 4 yıl vadeli tahvil ile 9 yıl vadeli tahvil yeniden ihraç edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 17 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede 9 yıl (3388 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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