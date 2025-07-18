Hazine, İki Kira Sertifikası ve Bir Devlet Tahvilinin Satışını Gerçekleştiriyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta düzenleyeceği işlemlerle 5 yıl vadeli kira sertifikası ve 1 yıl vadeli dolar cinsi devlet tahvili ile kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki kira sertifikası ve bir devlet tahvilinin doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 21 Temmuz'da 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 22 Temmuz'da 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvilini doğrudan satacak.

Aynı gün 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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