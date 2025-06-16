Hazine, İki İhalede Toplam 60,8 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesinde 60 milyar 808,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 2 yıl (686 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 20,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 40,16, bileşik faiz yüzde 44,19 oldu.

Nominal teklifin 61 milyar 2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 31 milyar 925 milyon lira, net satış 33 milyar 662,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar 530 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 37 milyar 729 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 20 milyar liralık satış yapıldı.

Bugün düzenlenen ikinci ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,25 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi.

İhalede, reel basit faiz yüzde 5,79, reel bileşik faiz yüzde 5,87 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 273 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 750 milyon lira, net satış 716 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 3 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 623 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 900 milyon liralık satış yapıldı.???????

Böylece Hazine, iki ihalede toplam 60 milyar 808,6 milyon lira borçlandı.