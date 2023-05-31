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Hazine Haziran-Ağustos Dönemi İçin İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine Haziran-Ağustos Dönemi İçin İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 311,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 215 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 311,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 215 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 311,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 215 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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