Hazine Haziran-Ağustos Dönemi İçin İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 311,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 215 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 311,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 215 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 311,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 215 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi