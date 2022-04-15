Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 18 Nisan Pazartesi günü yapılacak ihalede, 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

19 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek ihalelerde, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı ile 4 yıl (1596 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün 10 yıl (3640 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı da düzenlenecek.