Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikası satışı gerçekleştirecek - Haberler

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Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

AA - Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek ve bir kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 18 Nisan Pazartesi günü yapılacak ihalede, 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

19 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek ihalelerde, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı ile 4 yıl (1596 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün 10 yıl (3640 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı da düzenlenecek.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tüketici fiyat endeksi, Nisan, Borç, Ekonomi, Haberler

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