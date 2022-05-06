Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek, bir kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 9 Mayıs Pazartesi günü yapılacak ihalede, 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

10 Mayıs Salı günü yapılacak iki ihalede ise 6 yıl (2317 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli ve 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilleri yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.