Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek - Haberler

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Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta hazine bonosu ve 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta hazine bonosu ve 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede, 8 ay (252 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Salı günü yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün yapılacak ikinci ihalede ise 10 yıl (3528 gün ) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

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