Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek - Haberler

Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta hazine bonosu ve 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu hafta hazine bonosu ve 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın yapılacak ilk ihalede, 8 ay (252 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek. Salı günü yapılacak ilk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak. Aynı gün yapılacak ikinci ihalede ise 10 yıl (3528 gün ) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES — Haberler (@Haberler) June 10, 2022 AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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