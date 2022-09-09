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Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Ekonomi Haberleri

Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 2 sabit kuponlu devlet tahvili ve kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 2 sabit kuponlu devlet tahvili ve kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Eylül Pazartesi günü yapılacak ihalede, 10 yıl (3514 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Salı günü yapılacak ilk ihalede, 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 12 Eylül Darbesi Ekonomi Haberler

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