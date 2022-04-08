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Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

AA - Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
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Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta hazine bonosu ve devlet tahvili ihalesini gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta hazine bonosu ve devlet tahvili ihalesini gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Nisan Salı günü yapılacak ilk ihalede, 10 ay (315 gün) vadeli hazine bonosu ilk kez ihraç edilecek.

Aynı gün, 6 yıl (2345 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi de düzenlenecek.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan, Salı, Borç, Ekonomi, Haberler

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