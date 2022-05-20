Hazine haftaya 1 ihale düzenleyecek - Haberler

Hazine haftaya 1 ihale düzenleyecek
AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 23 Mayıs Pazartesi günü yapılacak ihalede, 4 yıl (1561 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi