Hazine haftaya 1 ihale düzenleyecek - Haberler

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Hazine haftaya 1 ihale düzenleyecek

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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Hazine haftaya 1 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 1 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 23 Mayıs Pazartesi günü yapılacak ihalede, 4 yıl (1561 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Pazartesi, Mayıs, Borç, Ekonomi, Haberler

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