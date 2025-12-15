Haberler

Hazine yarın bir ihale düzenleyecek, bir doğrudan satış yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın gerçekleştireceği ihale ile 2 yıl vadeli kira sertifikası ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Diğer ihaleyle de 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
