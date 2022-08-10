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Hazine, devlet iç borçlanma senedi ihracıyla 1,6 milyar dolar borçlandı

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Hazine, devlet iç borçlanma senedi ihracıyla 1,6 milyar dolar borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracıyla 1 milyar 578 milyon 149 bin dolar borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracıyla 1 milyar 578 milyon 149 bin dolar borçlanmaya gitti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 12 Ağustos valörlü, 9 Ağustos 2024 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 2,76 kupon ödemeli dolar cinsi DİBS ihraç edildi.

Söz konusu senede 3 milyar 28 milyon 149 bin dolar teklif gelirken, bunun 1 milyar 578 milyon 149 bin dolarlık kısmı karşılandı.

DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

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AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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