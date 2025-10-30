Haberler

Hazine Destekli Tarımsal Kredi Üst Limitleri Yeniden Belirlendi

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Hazine destekli tarımsal kredi ve finansman uygulamasında üst limitler ve faiz-kar payı indirim oranları eski düzenlemesine döndürüldü. Yeni düzenlemeler, 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan değişikliklerle birlikte vergi ve SGK prim borçlarıyla sınırlandırılacak.

Tarımsal üretime yönelik Hazine destekli kredi ve finansman uygulamasında üst limitler ve faiz-kar payı indirim oranları yeniden tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, "Ziraat Katılım Bankası AŞ Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı" ve "T.C. Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi" kullandırılmasına ilişkin kararlarda değişiklik yapıldı.

Böylece, Resmi Gazete'de 24 Ekim'de yayımlanan, Hazine faiz-kar payı destekli kredi-finansman uygulamasında bazı üst limitler ve indirim oranlarını aşağı yönlü revize eden karar yürürlükten kaldırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, 24 Ekim'de yayımlanan kararın, Cumhurbaşkanlığınca bütçe imkanları zorlanarak bütçe ödeneğinde artış sağlanmasına karar verilmesi sebebiyle yürürlükten kaldırılması uygun bulundu.

Bugün yayımlanan kararla, kredi-finansman üst limitleri ve faiz-kar payı indirim oranları, 24 Ekim'den önce olduğu şekilde uygulanacak.

Kararla, sağlanan Hazine faiz-kar payı desteği tutarları, bütçe disiplininin korunması ve öngörülebilir mali yönetimin sürdürülebilmesi amacıyla ilgili yıl bütçesine konulan ödenekle sınırlandırıldı.

Ayrıca, Hazine faiz-kar payı destekli kredilerin etkin kullanımının sağlanabilmesi için 2026'da yürürlüğe girmesi öngörülen "faydalanıcıların karardan yararlanabilmesi ön şartı olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında borcu bulunmaması" uygulaması, teknolojik altyapının sağladığı imkanlar dikkate alınarak yalnızca vergi ve SGK prim borcu ile sınırlandırılacak biçimde revize edildi.

Bu çerçevede mevcut kredi limitlerinin 2025'te değiştirilmemesine yönelik uygulama gelecek yıl için de sürdürülecek.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
Haberler.com
500
