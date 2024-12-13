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Hazine Bakanı Şimşek: Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Genişletiliyor

Hazine Bakanı Şimşek: Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Genişletiliyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılıkla mücadelede denetimlerin genişletileceğini ve sosyal medya üzerinden kazançları ile vergi beyanları arasında uyumsuzluk tespit edilenlerin izaha davet edileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadelemizde denetimleri genişletiyoruz. Sosyal medya aracılığıyla sundukları hizmetlere ilişkin kazançları ile vergi beyanları arasında uyumsuzluk bulunanlar izaha davet ediliyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayıt dışılıkla mücadelemizde denetimleri genişletiyoruz. Sosyal medya aracılığıyla sundukları hizmetlere ilişkin kazançları ile vergi beyanları arasında uyumsuzluk bulunanlar izaha davet ediliyor. Vergide adaleti ve etkinliği artırma ilkesi doğrultusunda çalışmalarımız aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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