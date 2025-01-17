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Hazine Bakanı Şimşek: 2024'te Enflasyon 20 Puan Azalacak

Hazine Bakanı Şimşek: 2024'te Enflasyon 20 Puan Azalacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun 2024 yılında 20 puan azalacağını ve 2025 yılı sonu enflasyon beklentisinin %27,1 olacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon 2024'te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

2025 yıl sonu enflasyon beklentisini de açıklayan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor. Yıllık enflasyon 2024'te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor. Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli. Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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