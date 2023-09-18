Hazine arazilerinin imara açılması konut piyasasını hareketlendirdi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kiraları düşürmek için hazine arazilerini imara açacaklarını söylemesi konut piyasasını da hareketlendirdi. İnşaat Mühendisi Musa Karagöz, bu gelişmenin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, 'Böylece arsa maliyeti düşecek, yükselen arsa rantı geri gelecek, reel konut üretimine geçeceğiz. Bu durum kira fiyatlarına da yansıyacak' dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kiraları düşürmek için hazine arazilerini imara açacaklarını söylemesi konut piyasasını da hareketlendirdi. İnşaat Mühendisi Musa Karagöz, bu gelişmenin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Böylece arsa maliyeti düşecek, yükselen arsa rantı geri gelecek, reel konut üretimine geçeceğiz. Bu durum kira fiyatlarına da yansıyacak" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük hasar alan illerde kira fiyatları el yakıyor. Bakan Özhaseki'nin hazine arazilerinin imara açılacağını duyurması üzerine kentte inşaat sektöründe bir hareketlilik gözlendi. İnşaat Mühendisi Musa Karagöz, hazine arazilerinin imara açılmasının depremi yaşayan 11 ile pozitif etkileri olacağını söyledi. Karagöz'e göre, orta ve uzun vadede kiracı ve ev sahibi arasındaki krizler de sona erecek.

"Malatya'da fırsatçılık yapan beton firmaları var"

İnşaat Mühendisi Musa Karagöz, geride bırakılan 6 aya bakıldığında pozitif bir döneme girildiğini belirterek, "Beton fiyatları, kurumsal firmalar değil de bireysel firmalar tarafından yükseltiliyor. Deprem bölgesindeki illerde fırsatçılık yapan beton firmaları var. Beton fiyatlarının demir fiyatları ile orantılı olması gerekirken ortaya çıkan sonuçlar hiçte makul değil. Beton fiyatları için 2 bin bandından bahsediliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bu fiyat artışının hükümetle alakası yok. Tamamen bireysel fırsatçıların yapmış olduğu dayatmalardır. Bunun önüne geçilmeli" ifadelerine yer verdi.

"Malatya'da kalifiye eleman bulamıyoruz"

Deprem bölgesindeki en büyük sıkıntılardan birisinin de kalifiye eleman açı olduğuna dikkat çeken Karagöz, "Bu bölgelerde kalifiye eleman sıkıntısı var. Eleman yetiştiremiyoruz. Bu yüzden yapılan işlerin kalitesi de düşük oluyor. Buna çözüm bulunması lazım" dedi.

Önümüzdeki dönemde inşaat sektöründeki alım ve satışlarda pozitif bir havanın hakim olacağını da ifade eden Karagöz, "Hazine arazilerinin imara açılmasından dolayı hem alıcı hem satıcı hem de piyasa rahat bir nefes alacak. Kiracı- ev sahibi kavgası bitecek. Daha sağlam konutlar imar edilecek. Yatay mimariye geçiş hızlanacak. Malatya'da bu anlamda her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Deprem Bölgesindeki illerde bulunan bazı fırsatçı firmaların denetim altına alınmasıyla işler rayına girecektir. Bu durum sadece betoncular için söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"Hazine arazilerin imara açılmasıyla ev sahibi- kiracı arasındaki kavga son bulacak"

Hazine arazilerinin imara açılmasıyla birçok sorununda ortadan kalkacağına inandıklarını belirten Karagöz, "Mesela bugün 5 milyona daire alabilen vatandaş, bunu o zaman çok rahatlıkla 2-3 milyona alabilecek. Mülk sahibi yüzde 45-50 alabiliyor. Müteahhitler konutu, daire maliyetine veriyor. Aslında bu gerçek maliyet değil. Hazine arazileri imara açıldığında vatandaşın önü açılacak ve yüzde 50-45 oranlar ortadan kalkmış olacak. Bunlar yüzde 10-15 bandında olacak. Böylelikle fiyatların yüzde 40-45 oranında geri çekileceğine inanıyorum. Bu durum ister istemez kira fiyatlarına da yansıyacak" ifadelerini kullandı.

"Malatya'da kiralar 8-9 bine kadar düşer"

Bugün Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır gibi deprem bölgelerinde kiralık daire fiyatının 16 bin TL'yi bulduğunu belirten Karagöz, "Bu bahsettiğim çalışmalar hızlı bir şekilde gerçekleşirse kira fiyatları 8-9 bin TL'ye kadar düşer. Tabii ki bu bahsettiklerim kısa vadede olacak çalışmalar değil. Orta ve uzun vadede her şey rayına girecektir" ifadelerine yer verdi.

"Vasıfsız kişiler yıkım işi alıyor"

İnşaat Mühendisi Karagöz son olarak kentlerdeki yıkımlarla ilgili de yaşanan soruna değinerek "Yıkımla alakası olmayan bazı firmalarla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Tecrübesi olmayan insanlar da ayrıştırma yapıyor, hırsızlık yapıyor. Milletin malına da göz koyuyorlar. O yüzden bu iş ehline verilirse hiç kimse mağdur olmaz. Fırsatçılar tespit edilmeli ve yıkım işi ehline bırakılmalı" diye konuştu. - MALATYA