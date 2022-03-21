Hazine alacakları şubat sonu itibarıyla 21 milyar lira - Haberler

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Hazine alacakları şubat sonu itibarıyla 21 milyar lira

AA - Enes Duran - Ekonomi
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Hazine alacakları şubat sonu itibarıyla 21 milyar lira

Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 21 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 21 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 21 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 800 milyon lira tahsil edildi.

AA / Enes Duran - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat, Ekonomi, Haberler

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