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Hazine alacakları mayıs sonu itibarıyla 21,4 milyar lira oldu

Hazine alacakları mayıs sonu itibarıyla 21,4 milyar lira oldu

Ekonomi Haberleri

Hazine alacakları, mayıs sonu itibarıyla 21,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine alacakları, mayıs sonu itibarıyla 21,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, mayıs sonu itibarıyla 21,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 8,9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: AA / Enes Duran - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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