Hazine Alacakları Mayıs Sonu 31,2 Milyar Lira Oldu

Hazine alacakları, Mayıs sonu itibarıyla 31,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, mayıs sonu itibarıyla 31,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2 milyar lira tahsil edildi.