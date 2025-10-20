Hazine Alacakları Eylül Sonu İtibarıyla 33,5 Milyar Lira Oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül sonu itibarıyla Hazine alacaklarının 33,5 milyar lira olduğunu açıkladı. Bu alacakların 11,2 milyar liralık kısmı mahalli idarelere aittir ve bu dönemde 8,8 milyar lira tahsil edilmiştir.
Buna göre, Hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 33,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 11,2 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 8,8 milyar lira tahsil edildi.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi