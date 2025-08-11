Hazine, 80 Milyar 501,6 Milyon Lira Borçlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihalesi ile 80 milyar 501,6 milyon lira borçlandı. İhalede 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 80 milyar 501,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,92 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 36,98, bileşik faiz yüzde 40,39 oldu.

Nominal teklifin 69 milyar 677,5 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 40 milyar 907 milyon lira, net satış 42 milyar 471,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 12 milyar 30 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 50 milyar 942 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 26 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 80 milyar 501,6 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Hasan Can Kaya yeni aşka yelken açtı! Kız arkadaşıyla Bodrum'da görüntülendi

Hasan Can Kaya'dan sürpriz aşk! Şezlongda sevgilisiyle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı

Teknik direktörlüğe adım attığı ilk maçta neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.