Hazine, 4 İlde 8 Taşınmazı Satışa Çıkarıyor

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, Ankara, Nevşehir, İzmir ve Batman'daki toplam 8 taşınmazın satışını gerçekleştirecek. İhaleler, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 4 ilde bulunan 8 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 2, Yenimahalle ilçesindeki 1, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki 2, İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki 1 ve Batman'ın Kozluk ilçesindeki 2 olmak üzere 8 taşınmazın satışı yapılacak.

Bu taşınmazlar için son teklifler, 24 ve 25 Aralık tarihlerine kadar alınacak.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle yürütülecek.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
