Hazine 4,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 milyar 98 milyon 810 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 milyar 98 milyon 810 bin lira tutarında 23 Mart 2022 valörlü, 20 Mart 2024 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.