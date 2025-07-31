Hazine, 3 Ayda 1 Trilyon 124,5 Milyar Liralık İç Borçlanma Yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim döneminde 859 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 124,5 milyar liralık iç borçlanma yapacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim döneminde 859 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 124,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 859 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 124,5 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
(Sürecek)
Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi