Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığından 29,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29 milyar 864,5 milyon liralık sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti. Sertifika 11 Şubat 2026 valörlü ve 5 Şubat 2031 itfa tarihli.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29 milyar 864,5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 29 milyar 864 milyon 500 bin lira tutarında 11 Şubat 2026 valörlü, 5 Şubat 2031 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Savcılıktan, Menajer Ayşe Barım'ın uykularını kaçıracak haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesinde, gelenek gereği davul-zurna çalındı

Son yolculuğuna davul ve zurna ile uğurlandı! Nedeni kahretti
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti
5 kenti birden uyardılar: Tedbirli olunmalı

Vatandaşlar dikkat! 5 kenti birden uyardılar
Kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesinde, gelenek gereği davul-zurna çalındı

Son yolculuğuna davul ve zurna ile uğurlandı! Nedeni kahretti
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Somali'de yolcu uçağı Hint Okyanusu'na acil iniş yaptı

Büyük panik! Yolcu uçağı okyanusa acil iniş yaptı