İç borçlanma stratejisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Mart 2026 döneminde 1 trilyon 626,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 320,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
