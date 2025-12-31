İç borçlanma stratejisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Mart 2026 döneminde 1 trilyon 626,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 320,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştireceğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Mart 2026 döneminde 1 trilyon 626,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 320,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 1 trilyon 626,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 320,8 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
(Sürecek)
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi