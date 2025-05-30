Hazine, 2025 Yaz Döneminde İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran-Ağustos 2025 döneminde 919,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 24,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 919,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 24,3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

(Sürecek)