Hazine, 2025 Yaz Döneminde İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran-Ağustos 2025 döneminde 919,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 24,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Haziran-Ağustos 2025 döneminde 919,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 24,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 919,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 24,3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
(Sürecek)
Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi