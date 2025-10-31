Hazine, 2025-2026 Döneminde İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2025-Ocak 2026 döneminde 784,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 848,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 784,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 848,4 liralık iç borçlanma yapacak.

(Sürecek)