Hazine, 2025-2026 Döneminde İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2025-Ocak 2026 döneminde 784,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 848,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
(Sürecek)
Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi