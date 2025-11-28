Hazine, 2025-2026 Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2025-Şubat 2026 döneminde 1 trilyon 336,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 249,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 1 trilyon 336,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 249,8 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

(Sürecek)