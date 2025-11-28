Hazine, 2025-2026 Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2025-Şubat 2026 dönemindeki iç borçlanma stratejisini belirleyerek 1 trilyon 336,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 249,8 milyar liralık iç borçlanmaya gideceğini duyurdu.
Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi