Hazine, 2025-2026 Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2025-Şubat 2026 dönemindeki iç borçlanma stratejisini belirleyerek 1 trilyon 336,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 249,8 milyar liralık iç borçlanmaya gideceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2025-Şubat 2026 döneminde 1 trilyon 336,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 249,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 1 trilyon 336,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 249,8 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

