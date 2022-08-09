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Hazine, 2 tahvil ihalesinde 9,2 milyar lira borçlandı

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Hazine, 2 tahvil ihalesinde 9,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 9 milyar 249,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 9 milyar 249,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 2 yıl (616 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 20,4, bileşik faiz 21,44 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 1 milyar 982 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 65 milyon lira, net satış 1 milyar 139,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 3 milyar 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 621 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 6 yıl (2226 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 3 milyar 868,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 212,5 milyon lira, net satış 2 milyar 160,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 250 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 761 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 9 milyar 249,7 milyon lira borçlandı.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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