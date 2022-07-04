Hazine, 2 tahvil ihalesinde 19,4 milyar lira borçlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine, 2 tahvil ihalesinde 19,4 milyar lira borçlandı

AA - Erhan Cihan Ünal - Ekonomi
 - Güncelleme:
Hazine, 2 tahvil ihalesinde 19,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 19 milyar 423,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 19 milyar 423,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 6 yıl (2261 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,21 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 3 milyar 846,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 80,2 milyon lira, net satış 1 milyar 990,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 416 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 18,13, bileşik faiz yüzde 18,95 olarak gerçekleşti.

Nominal teklifin 6 milyar 635 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 799 milyon lira, net satış 5 milyar 683,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 15 milyar 991 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 19 milyar 423,5 milyon lira borçlandı.

AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title