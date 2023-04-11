Hazine 2 ihalede yaklaşık 15,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 15 milyar 466,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 15 milyar 466,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 3 yıl (1239 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 14,47, bileşik faiz yüzde 14,99 oldu.

Nominal teklifin 416 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 157 milyon lira, net satış 169,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 110 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 70 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3472 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,2 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 12,02, reel bileşik faiz yüzde 12,39 oldu.

Nominal teklifin 9 milyar 189 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 767 milyon lira, net satış 6 milyar 477,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 405 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece, iki ihalede toplam 15 milyar 466,6 milyon lira borçlandı.