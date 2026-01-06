Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığından 18,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli 18 milyar 907,7 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti. Sertifikaların 5 Ocak 2028 tarihinde itfa edilmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 18 milyar 907,7 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde 2 yıl vadeli kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 18 milyar 907,7 milyon lira tutarında 7 Ocak 2026 valörlü, 5 Ocak 2028 itfa tarihli sabit getirili kira sertifikasının ihracı yapıldı.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
