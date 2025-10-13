Hazine 15,5 Milyar Lira Borçlandı

Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirilen devlet tahvili ihalesiyle toplam 15 milyar 461,7 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi. 5 yıl vadeli ve TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesinde reel faiz oranları açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 15 milyar 461,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ihalede 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 3,06 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede reel basit faiz yüzde 6,12, reel bileşik faiz yüzde 6,22 oldu.

Nominal teklifin 9 milyar 287,5 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 4 milyar 555 milyon lira, net satış 4 milyar 661,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 10 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 1 milyar 629,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 800 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 15 milyar 461,7 milyon lira borçlandı.

