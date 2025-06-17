Hazine, 15,1 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhracını Gerçekleştirdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 18 Haziran valörlü ve 16 Haziran 2027 itfa tarihli toplam 15,1 milyar lira tutarında sabit getirili kira sertifikası ihraç etti. Sertifika almaya hak kazanan kuruluşlara satış tutarları Merkez Bankası üzerinden iletilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15,1 milyar liralık kira sertifikasının ihracını gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracına ilişkin duyuru yayımlandı.
Buna göre, 15 milyar 125 milyon 830 bin lira tutarında 18 Haziran valörlü, 16 Haziran 2027 itfa tarihli sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına satış tutarları bilgisi, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi