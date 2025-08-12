Hazine, 13,9 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhracı Gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 13 milyar 901 milyon 160 bin lira tutarında 13 Ağustos 2025 valörlü, 11 Ağustos 2027 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.