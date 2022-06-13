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Hazine 1,5 milyar lira borçlandı

AA - Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Hazine 1,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde 1 milyar 541 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde 1 milyar 541 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık bugün 8 ay (252 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 23,67, bileşik faiz yüzde 24,51 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 46 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 746 milyon lira, net satış 641 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 976 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 1 milyar 541 milyon lira borçlandı.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bono Ekonomi Haberler

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