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Hayvancılıkta Girdi Fiyatları Yükseliyor: Saman ve Yem Fiyatlarında Artış

Hayvancılıkta Girdi Fiyatları Yükseliyor: Saman ve Yem Fiyatlarında Artış
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Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin verilerine göre, saman, yonca ve yem fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Saman fiyatı 2,90 liraya yükselirken, diğer yem girdi fiyatları da benzer şekilde arttı. Tüccar Şükrü Pilis, karlılıklarının azaldığını belirtti.

Hayvancılık sektörünün en önemli girdi kalemlerinden olan saman, yonca, üre, buzağı yemi, besi ve süt yemi fiyatlarında artışlar yaşandı.

Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin haftalık fiyat bülteninden alınan bilgilere göre, 2 Aralık'ta kilosu 2,62 lira olan saman, 6 Ocak itibarıyla yüzde 10,68 artışla 2,90 liraya çıktı.

Yoncanın kilosu yüzde 4 yükselişle 9,20 liradan 9,57 liraya ulaşırken, 25 kiloluk buzağı maması bir ayda yüzde 5,86 zamlandı ve 2 bin 831 liradan 2 bin 997 liraya geldi.

Bir ayda 50 kilogramlık ürenin fiyatı yüzde 9,72 arttı. Üre, 771,25 liradan yüzde 846,25 liraya çıktı.

50 kilogramlık besi ve süt yemi de yaklaşık yüzde 3'lük artış gösterdi. Besi yemi 552 liraya, süt yemi de 639 liraya yükseldi.

Saman ve yonca satışıyla ilgilenen tüccar Şükrü Pilis, ağustos-eylül aylarında tonunu 2 bin 500 liraya verdikleri samanın bugünlerde yüzde 20 artışla 3 bin liraya ulaştığını belirterek, torba yemlereki fiyat artışı nedeniyle samana talebin biraz daha fazla olduğunu söyledi.

Karlılıklarının azaldığını dile getiren Pilis, "Üzerine çok az bir karla veriyoruz. Bu fiyatlarımız yerine teslim fiyatlardır. Hayvanlar kış nedeniyle ahırlara çekiliği için de saman ve yeme talep biraz artıyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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