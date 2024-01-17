Üye Girişi
Haberler

Hayvancılık Sektörüne 1 Milyar 863 Milyon Lira Ödenek Sağlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Hayvancılık sektörüne dair birçok projeye yönelik bu yıl için 1 milyar 863 milyon lira ödenek sağlandı. Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve altyapının geliştirilmesi gibi konulara odaklanan projeler için kaynak ayrıldı.

Hayvancılık sektörüne dair hayvan hastalıklarıyla mücadele, altyapının geliştirilmesi gibi birçok sayıda projeye yönelik bu yıl için 1 milyar 863 milyon lira ödenek sağlandı.

AA muhabirinin, 2024 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, hayvancılık sektörüne yeni projeler için 1 milyar 14 milyon 200 bin, devam eden projeler için 849 milyon 215 bin lira kaynak ayrıldı.

Böylece hayvancılık sektöründe çeşitli yatırım projeleri için toplam 1 milyar 863 milyon 415 bin lira ödenek kullanılacak.

Hayvancılık yatırımlarında en büyük payı, yurt genelinde uygulanacak "Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi" aldı. Proje kapsamında bu yıl 567 milyon lira yatırım yapılacak. Bu çerçevede bakım onarım, müşavirlik ve makine teçhizat alımı gibi çalışmalar yürütülecek. Projenin bu yıl bitirilmesi planlanıyor.

Söz konusu projenin ardından yatırım payı açısından ikinci sırayı, 250 milyon lirayla, "Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi" aldı. Tüm illerde uygulanacak projeyle iklim değişikliklerinin tarım sektörüne etkilerinin en aza indirilmesi ile verimli üretimin artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütülecek.

Adana, Ankara, Balıkesir ve Konya'da çalışmaları yürütülen "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi" dahilinde ise ahır ve ağıl yapımı bakımı onarımı, depo, etüt-proje hizmet binası, makine-teçhizat, müşavirlik ve kontrollük, tarımsal tesisler için 188,4 milyon liralık yatırım planlanıyor.

Ankara'da devam eden "Uluslararası Hayvancılık Araştırma Eğitim Merkezi Projesi" için de 150 milyon lira ayrıldı.

Veterinerlik alanı için 175 milyon lira kaynak ayrıldı

"Hayvansal Üretimi Geliştirme Projesi" kapsamında da bu yıl inşaat, tarım alet ve makineleri için 131 milyon liralık yatırım yapılacak. 2019'da başlayan ve 11 ilde uygulanan projenin 2024'te bitirilmesi öngörülüyor.

Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 81 ilde yürütülecek çeşitli projeler için ise 126,2 milyon ödenek ayrıldı.

81 ili kapsayan "Veteriner Kontrol Enstitüleri Kapasite Güçlendirme Çalışmaları Projesi" için 100 milyon lira, Ankara'da devam eden Veteriner Ürünleri Kontrol Merkezi Projesi içinde 75 milyon lira kaynak aktarılacak.

Ankara, Eskişehir ve Tokat'ta devam eden "Türkiye Patentli Büyük Ebeveyn ve Ebeveyn Geliştirme Projesi" için 81 milyon lira, "Büyükbaş Hayvancılık Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi" için de 80 milyon lira kaynak ayrılması öngörüldü.

Öte yandan, devam eden "Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşılama Projesi" için de 93,5 milyon lira kaynak sağlandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Ankara Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli maaşı zammı ne zaman verilecek? Emekli maaşı zammı hangi tarihte yatacak, ödenecek? Emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 En düşük emekli maaşı kaç TL? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı kaç oldu? Züğürt Ağa filmi nerede çekildi? Züğürt Ağa filmi hangi şehirde, hangi köyde çekilmiştir? EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY YENİŞEHİR KURA SONUÇLARI | THY Emlak Konut başvuru sonuçları! Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? Uzaya kaç günde gidiliyor? Türk astronotlar kaç günde uzaya gidecek, ne kadar sürecek? İstanbul, İzmir, Baraj doluluk oranları! 17 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? AK Parti Ankara adayı açıklandı mı? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? Ne Gemiler Yaktım final mi? Ne Gemiler Yaktım bitiyor mu? Osmaniye'de Deprem mi oldu? Osmaniye'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? E Devlet'e giremiyorum! E Devlet neden açılmıyor, yüklenmiyor? E Devlet'e neden giremiyorum, sebebi ne? Aramızda Kalmasın konuğu Yelda Kırçuval kimdir? Yelda Kırçuval kaç yaşında, nereli? Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Alper Gezeravcı hangi tarihte uzaya çıkacak? Bugün hangi diziler var? 17 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? 17 Ocak yoklama alınacak mı? 17 Ocak Çarşamba BUGÜN devamsızlık yazılıyor mu, sayılıyor mu? E OKUL KAPANDI MI SON DAKİKA: E Okul not girişi bitti mi, ne zaman bitecek 2024? E-Okul VBS sistemi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title